شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، فى ظل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال 2020.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.1% إلى 1,475.75$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,474.54$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,472.07$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 97.03 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق العالمية ،أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء فى ختام أخر اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال 2019 ،أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.

وأشار المركزي الأمريكي إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمي ، فى ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادي متوسط حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة كانت إيجابية ،لذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ،وأكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفيدرالية نمو معتدلا للاقتصاد الأمريكي خلال 2020 ، وتراجع فى النمو خلال 2021 ،وتوقع 13 عضوا من أصل 17 إجمالي أعضاء الاحتياطي الاتحادي عدم حدوث أي تغيير فى أسعار الفائدة حتى عام 2021 على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 0.29 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 886.22 طن متري.