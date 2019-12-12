شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع استنادا على توقعات أوبك بحدوث عجز فى إمدادات 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس استنادا على توقعات منظمة "أوبك" بحدوث عجز فى الإمدادات خلال 2020 ،ويدعم الأسعار أيضا انخفاض إنتاج الخام فى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.83$، وسجل أدنى مستوي عند 58.80$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.36$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.80$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.80$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.6% ،فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد ارتفاع مفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 6 كانون الأول/ديسمبر، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9مليون برميل.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" يوم الأربعاء إنها تتوقع حدوث عجزا بسيطا فى السوق العام المقبل ،مما يعني أن السوق أشد شحا عما كان متوقعا فى السابق ،حتى قبل دخول أحدث اتفاق لخفض الإمدادات حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2020.

والتوقعات المعدلة لأوبك تمثل خطوة جديدة ،بعد التوقعات السابقة التي تشير إلى وجود تخمة فى المعروض فى 2020 ،وأعاذت أوبك هذا التعديل إلى بدء تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

وفى نفس الإطار ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ،انخفاض إنتاج النفط الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ،لينزل الإجمالي إلى 12.8 مليون برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 27 أيلول/سبتمبر الماضي.