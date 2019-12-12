شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 15817 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4986 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل مستوى 520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1359 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.