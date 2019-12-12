شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 15817 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4986 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل مستوى 520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1359 نقطة.