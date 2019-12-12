شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 0.6765، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع الزوج نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 0.7015.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد