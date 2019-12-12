شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد ليشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 62.50 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد