شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليختبر حاجز 59.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 60.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق مستوى 57.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد