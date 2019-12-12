شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية طفيفة في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ويحصل السعر على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 16.33، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط