شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر حول 1475.00، وطالما أن السعر فوق 1467.00، فإن سيناريو الاتجاه اللحظي الصاعد سيبقى قائماً، بانتظار زيارة مستوى 1489.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر 1467.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويدفع السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد