شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.3200 ولا يزال فوقه، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3380، بينما يمثل الثبات فوق 1.3055 شرط رئيسي لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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