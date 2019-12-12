شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً لأرضية الدعم المحورية 1.1108 قبل استئناف الارتفاع المتوقع لهذا اليوم.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي اللحظي قائماً بشرط الثبات فوق 1.1108، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد