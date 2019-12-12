شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بصدد التخلي عن 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ ، مع استمرار نشاط عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ،فى ظل شكوك حول مستقبل العملة المشفرة ، بالرغم من الكثير من الشركات تطلق منتجات التشفير للمستثمرين المحترفين.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 137$ بما يعادل نسبة 1.9% إلى 7,072$ الأدنى منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,209$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,296$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 194 مليار$ ،مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

بالرغم من توالي إعلان الكثير من الشركات إطلاق منتجات التشفير للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

قال الملياردير "مارك كوبان" أن البتكوين لا يمكن أن تصبح عملة موثوق بها لأنه من العصب جدا استخدامها ،ومن السهل جدا اختراقها ،كما يصعب فهمها وتقييمها.

وخلال الفترة الأخيرة ،تركز معظم الشركات على استهداف المستثمرين من المؤسسات ، غير أن شركة أمون إيه جي السويسرية المالية المشفرة ،حصلت على إذن لتقديم مختلف المنتجات المتداولة فى البورصة إلى عملاء التجزئة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.