شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 9 أشهر مع انطلاق الانتخابات العامة فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، استنادا على استمرار هبوط العملة الأمريكية عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي ،ومع انطلاق الانتخابات العامة فى بريطانيا ،والأسواق تسعر حاليا فوز حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية المقاعد البرلمانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.3228$ الأعلى منذ 19 آذار/مارس الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3192$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3191$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية عقب انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل بالأمس عند 97.03 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط ،بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيحتفظ بأسعار الفائدة حتى عام 2020 دون أي تغيير ،الأمر الذي أدي إلى تراجع صفقات الشراء فى العملة الأمريكية ،وتسارع تغطية مراكز الشراء المفتوحة.

فى المملكة المتحدة ،فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الخميس أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت لندن ،لبدء اقتراع مصيري فى الانتخابات العامة التشريعية المبكرة ،والتي تهدف فى الأساس إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي فى البلاد.

يختار البريطانيون فى تلك الانتخابات ،ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة حزب المحافظين الحاكم بزعامة "بوريس جونسون" أو تنظيم استفتاء جديد حول "بريكست" بقيادة حزب العمال المعارض بزعامة "جيرمي كوربين".

وتسعر الأسواق حاليا فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية المقاعد البرلمانية ،وفى تلك الحالة سيتمكن جونسون من إنهاء حالة الشلل السياسي فى البلاد ،وتمرير اتفاقه الأخير مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" بسهولة داخل البرلمان.