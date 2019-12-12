شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل ارتفاعا إلى 63.93 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.33% إلى 63.93 دولاراً أمريكياً. وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.10% إلى 58.82 دولاراً أمريكياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يسجل ارتفاعا إلى 63.93 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.