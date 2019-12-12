شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، إلى 1473.81 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.1% . وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم ، إلى 1478.40 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.2% .

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