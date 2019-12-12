ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% رابحا 10.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2723.75 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والعقارات.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 20.5 مليون سهم محققة ما قيمته 38.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 430 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.06%.
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