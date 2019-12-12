شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27.4 مليون سهم بقيمة 862.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1779 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 26 سهما ، واستقرت 8 أسهم.
وتراجع 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.96%.
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