شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسرة 19.59 نقطة، لتصل إلى مستوى 10319.77 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27.4 مليون سهم بقيمة 862.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1779 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 26 سهما ، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجع 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.96%.