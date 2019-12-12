شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحا 2.330 نقطة ليصل إلى مستوى 6101.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.630 نقطة ليصل إلى مستوى 6750.52 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% رابحاً 5 نقطة ليصل إلى مستوى 4819.50 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 58.2 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار كويتى عبر 2833 صفقة. Advertisements وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.11%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%. وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.94%، تلاه الشركة الوطنية الدولية بنسبة 9.83%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.96%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.58%.

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