شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية" تطالب أعضاء الجمعيات بالعبور وتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، ممثلي مجالس إدارات جميع الجمعيات المتواجدة بنطاق القرار الجمهوري رقم(249)، لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، سرعة التنبيه على كافة حائزي الأراضي للمساحات في نطاق تخصيص المدينة، للحضور إلى مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية ومرفق بها سند الملكية أو سند التواجد على أن يتضمن طلب التقديم المساحة والموافقات المطلوبة تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، وذلك إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ۲۲۲ ) لسنة ۲۰۱۹، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل القرار الجمهوري.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه تم تخصيص فترات محددة لتلك الجمعيات وهي كالتالي: جمعية الشريط الخدمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية، خلال الفترة، من 15/12/2019 : 15/1/2020، وجمعية مصر التعاونية، خلال الفترة من 16/1/2020 : 30/1/2020، وجمعية الطلائع، خلال الفترة من 2/2/2020 : 16/2/2020، مشيراً إلى أنه في حالة عدم التقدم خلال المدة المحددة بالإعلان، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وأنه سيتم الإعلان تباعا عن موعد بدء تلقي الطلبات لباقي المناطق بالمدينة.

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