شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية" تطالب أعضاء الجمعيات بالعبور وتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه تم تخصيص فترات محددة لتلك الجمعيات وهي كالتالي: جمعية الشريط الخدمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية، خلال الفترة، من 15/12/2019 : 15/1/2020، وجمعية مصر التعاونية، خلال الفترة من 16/1/2020 : 30/1/2020، وجمعية الطلائع، خلال الفترة من 2/2/2020 : 16/2/2020، مشيراً إلى أنه في حالة عدم التقدم خلال المدة المحددة بالإعلان، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وأنه سيتم الإعلان تباعا عن موعد بدء تلقي الطلبات لباقي المناطق بالمدينة.
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