الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره أمس مسجلا الأسعار التالية.

 

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 16.08 جنيه للشراء.

 16.20 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.01 جنيه للشراء.

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 16.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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