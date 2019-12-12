شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم أرامكو بنسبة 8.81% بقيمة تداولات تقترب من 10مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة الزيت العربية السعودية-ارامكو، بنسبة 8.81% بعد مرور نحو ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، رابحا 3.10 ريال ليصل إلى مستوى 38.30 ريال.

وبلغ حجم التداول على سهم شركة الزيت العربية السعودية-ارامكو، 259.8 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار ريال عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية.

وكانت أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم ±10%.

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كما سيتم فى اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، بالتالى تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء فى تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهى فى الساعة 10:30 صباحاً، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

وتبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقى الأوراق المالية المدرجة فى السوق الرئيسية ستبقى كما هى دون أى تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقى الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.