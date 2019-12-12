شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تستقر قبيل قرار أمريكى بشأن رسوم جمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت غالبية الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس، قبيل موعد نهائى لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات صينية فى مطلع الأسبوع بينما مضت أسهم شركات أشباه الموصلات على درب نظيراتها في وول ستريت وسجلت مكاسب.

وصعد المؤشر نيكي 0.14 بالمئة ليغلق عند 23424.81 نقطة. وظل المؤشر متماسكا منذ مطلع نوفمبر حيث حوم أدنى من 23600 نقطة الذي يُعتبر مستوى مقاومة مهما. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة إلى 1712.83 نقطة بفعل تراجع أسهم الشركات الصغيرة 0.5 بالمئة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاري التجارة اليوم الخميس لبحث الرسوم الجمركية المزمع تطبيقها في 15 ديسمبر على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريبا. وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الأعلى صعودا لتقتدي بالمكاسب القوية التي حققتها الأسهم المناظرة لها في وول ستريت. وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ارتفاعا قياسيا وصعد 2.2 بالمئة أمس الأربعاء. Advertisements تصدرت أسهم مرتبطة بالرقائق المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر نيكي. وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.9 بالمئة وزاد سهم سومكو 3.3 بالمئة وصعد سهم أدفانتست 2.8 بالمئة. كما زاد مؤشر قطاع صناعة الآلات 0.5 بالمئة على الرغم من ضعف بيانات طلبيات الآلات اليابانية. وزاد سهم هيتاتشي كونستراكشون 0.2 بالمئة وبلغ أعلى مستوى خلال عام. وقفز سهم أوتسوكا كاجو 30.9 بالمئة بعدما ذكر تقرير إعلامي أن شركة يامادا دنكي لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة ستدفع أربعة مليارات ين للاستحواذ على الشركة المتعثرة التي تدير سلسلة متاجر للأثاث. ونزل سهم يامادا دنكي 1.6 بالمئة.

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