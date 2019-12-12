شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15870 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4983 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1362 نقطة.