شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "اليمامة للحديد" السنوية ترتفع 85% لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 85.2% خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 40 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 11.5 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 4.2 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

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وعزت الشركة الارتفاع في الخسائر إلى ضعف حجم السوق المصاحب لقلة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى إلى شدة المنافسة وانخفاض أسعار بيع المنتجات الرئيسة للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياَ.

كذلك ارتفعت مصاريف التمويل بواقع 8.69 مليون ريال وذلك لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم للتشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية خلال العام 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 959.3 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُقابل إيرادات بلغت 879.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 21.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.