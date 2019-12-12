شكرا لقرائتكم خبر عن "المشتركة" الكويتية توقع عقد مناقصة مع "شيفرون" السعودية بـ35.5 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن توقيع عقد المناقصة الخاصة بخدمات الأعمال المدنية للحقول في منطقة الوفرة على فرع الشركة بالسعودية، بقيمة 10.746 مليون دينار كويتي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن المناقصة تابعة للعمليات المشتركة للشركة الكويتية لنفط الخليج مع شركة شيفرون العربية السعودية.

وبينت أن أثر المناقصة سيترتب عليه تحقيق نتائج جيدة للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، موضحة بأن مدة العقد 4 سنوات ونصف.

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وأعلنت "المشتركة للمقاولات" مؤخرا عن ترسية المناقصة الخاصة بالطرق الداخلية والبنية التحتية في جزيرة رأس غراب، على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أبوظبي بائتلاف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المجموعة تراجعت 56.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 254.5 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 586 ألف دينار خلال الربع المقابل من العام 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 3.37 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 3.24 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.