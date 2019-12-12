شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجدعان: عائدات طرح أرامكو ستوجه بالأساس للاقتصاد المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي إن إدراج سهم شركة "أرامكو" سيدعم جهود المملكة الرامية لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، لأنه سيتم ضخ معظم العائدات في مشروعات محلية، بينما سيساعد الاهتمام العالمي المحيط بالصفقة على جذب رأس المال الأجنبي.

وقال محمد الجدعان: "ستُستخدم العائدات بشكل كبير، ربما ليس كليا، في الاقتصاد المحلي، في مشروعات حيث سيكون صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأول، وهو ما سيجذب بعد ذلك بشكل أساسي المزيد من مشاركة القطاع الخاص... لذا ستبقى معظم الأموال في النظام"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الجدعان أن حقيقة أن ثلث مبيعات الأسهم غطاها السعوديون الأفراد تعد أمراً إيجابياً بالنسبة "للاحتفاظ بالثروة وللمدخرات" وأن المشترين الرئيسيين في الطرح العام الأولي هم مستثمرون سعوديون كانوا سيحتفظون بالمال خارج المملكة في الظروف العادية.

وارتفعت أسهم أرامكو السعودية بالحد الأقصى المسموح به للزيادة بنسبة 10% لها في ظهورها الأول ببورصة الرياض، اليوم الأربعاء، بعد الحصيلة القياسية المرتفعة التي جمعتها شركة النفط العملاقة في الطرح العام الأولي وبلغت 25.6 مليار دولار.