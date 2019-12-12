شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل -12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيل تداولات صاعدة خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 2.7850, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء بالإضافة إلى ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.7000 تشكل جميعها عوامل مؤيدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار الوصول نحو 2.8380 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.9000 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد