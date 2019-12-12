النحاس يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل -12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيل تداولات صاعدة خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 2.7850, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء بالإضافة إلى ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.7000 تشكل جميعها عوامل مؤيدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار الوصول نحو 2.8380 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.9000 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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