شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد الايجابية– تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي واضح بثباته فوق مستوى 915.00 لينتقل بذلك للمسار الصاعد من جديد, لذلك سنبقى بانتظار تسجيله لأهداف إيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة بانجذابه نحو 955.00 ومن ثم ليحاول الضغط على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 1025.00.

تمركز المتوسط المتحرك 55 دون الدعم المتمثل بمستوى 915.00 بالإضافة إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, تشكيل جميعها عوامل مؤيدة للترجيح الصاعد لنبقى بانتظار الوصول نحو الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد