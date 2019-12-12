الباوند مقابل الين يصطدم بمقاومة مهمة-تحليل - 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد جديد مسجلا بذلك مستوى 143.60 والذي يشكل امتداد لمقاومة قديمة كما هو واضح بالرسم المرفق, بالرغم من تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن الحاجز الحالي يعتبر عامل رئيسي لتحديد الاتجاه الصحيح للفترة القادمة.
فاستمرار تذبذب السعر دون هذه المقاومة سيجبره على تشكيل تداولات تصحيحية هابطة ليتكبد بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 142.40 وصولا نحو 140.20, أما نجاحه بالقفز فوق هذه المقاومة سيعزز المسار الصاعد ليسهل مهمة الوصول نحو 145.30 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الرئيسي للفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 145.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز المقاومة
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