الاقتصاد

اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيل تداولات صاعدة لينجذب بذلك نحو الحاجز الأولي المستقر عند 121.00 وليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

 

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي استئناف السعر للهجوم الصاعد ليحاول بذلك تجاوز مستوى 121.40 بهدف الانجذاب نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 122.43.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.60 و 121.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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