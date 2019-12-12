اليورو مقابل الباوند يستمر بالهبوط– تحليل – 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزج متأثرا بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تمركزه بشكل مستمر ضمن محاور القناة الهابطة وتسلله مؤخرا دون الدعم الإضافي المستقر عند 0.8470 ليعزز ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نتوقع بتجميع السعر قريبا لعزم سلبي جديد, تشكيله لهجوم سلبي قوي ليستهدف بذلك أولا مستوى 0.7375 ومن ثم ليضغط على الدعم المتمركز عند 0.8310.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8470 و 0.8375
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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