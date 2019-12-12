شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يستمر بالهبوط– تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزج متأثرا بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تمركزه بشكل مستمر ضمن محاور القناة الهابطة وتسلله مؤخرا دون الدعم الإضافي المستقر عند 0.8470 ليعزز ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع بتجميع السعر قريبا لعزم سلبي جديد, تشكيله لهجوم سلبي قوي ليستهدف بذلك أولا مستوى 0.7375 ومن ثم ليضغط على الدعم المتمركز عند 0.8310.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8470 و 0.8375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط