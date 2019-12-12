شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو والان نبدء بالتفاصيل
سجل الدولار اليوم الخميس ، أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار وظل عند هذا النطاق بينما مال الجنيه الاسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات
فيما واصل الدولار تكبد أكبر خسائره خلال أسابيع ،حيث توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020 مما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية.
كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية يوم الأحد واجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم الخميس.
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