شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أرامكو 10% لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
قالت بيانات "رفينيتيف" أن سعر سهم شركة أرامكو قفز عشرة بالمئة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين يبدأ التداول على أسهمها اليوم الخميس.
وارتفعت أسهم أرامكو بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض أمس الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال، مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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