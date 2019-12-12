شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات رفينيتيف: بدء التداول على أسهم أرامكو السعودية عند 38.7 ريال الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بيانات رفينيتيف، إنه تم بدأ التداول على أسهم أرامكو السعودية عند 38.7 ريال الخميس.

وأوضحت أن سهم أرامكو السعودية قفز عشرة بالمئة عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال، مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، قبل أن ينزل في التعاملات المبكرة. وجرى تداول أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة عند نحو 37 ريالا، بارتفاع نسبته 5.5 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء.

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