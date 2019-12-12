شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتجه لبلوغ قيمة سوقية عند تريليونى دولار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز عشرة بالمئة لليوم الثانى على التوالي ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين يبدأ التداول على أسهمها اليوم الخميس. وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولى في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض أمس الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار.

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