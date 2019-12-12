شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى خدمات الاتصالات بالسعودية تتراجع 5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع إجمالي عدد شكوى المشتركون بخدمات الاتصالات بالسعودية إلى 11504 شكوى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بـ 12076 شكوى في الربع الثاني من عام 2019، بانخفاض 4.7%.

وأشارت الهيئة في إحصائية حديثة لها على موقعها الرسمي، إلى أن شركة "زين" احتلت صدارة قائمة الشكاوى بـ14 شكوى لكل مائة ألف مشترك، فيما كانت اتحاد جوراء "ليبارا" الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بشكوتين لكل مئة ألف مشترك.

ونوهت الهيئة، إلى تحسن شركتي اتحاد اتصالات "ﻣﻮﺑﺎﻳﻠـــﻲ"، واﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ "STC" في مجال شكاوى المستخدمين ﻓﻲ خدمات اﻻﺗﺼﺎﻻت المتنقلة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، احتلت شركة الاتصالات المتكاملة قائمة الشكاوى بـ146 شكوى من كل مئة ألف اشتراك، فيما سجلت "موبايلي" الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ62 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وتأتي نتائج الربع الثالث بعد أن اعتمدت الهيئة عددًا من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، ومن أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوى من 15 يومًا إلى 5 أيام عمل.

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كما تأتي تلك النتائج بالإضافة إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، بحسب بيان على موقع الهيئة الرسمي.

ويهدف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات، إلى تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، وذلك عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة.