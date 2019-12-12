شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعى لطرح سندات دولية في يناير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام، بوزارة المالية السعودية عن سعي المملكة لطرح سندات دولية في موعد قريب، ربما يكون في يناير المقبل.

وأضاف أنه سيتم طرح هذه السندات، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم، بحسب "رويترز".

وتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55% من إجمالي خطة إصدار الدين، على أن تجمع النسبة المتبقية على المستوى الدولي.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، يوم الإثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.