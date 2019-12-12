شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً لمستوى 0.9836 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 0.9712 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9836 والثبات فوقه من جديد سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 0.9990 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط