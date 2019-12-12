شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً لمستوى 0.9836 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 0.9712 كهدف سلبي تالي.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9836 والثبات فوقه من جديد سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 0.9990 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9860
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 12-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.