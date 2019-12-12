شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.6765.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد