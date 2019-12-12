شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتعافي بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، ليبقى الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 60.90.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 57.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد