شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 16.96 ويحافظ على ثباته دونها، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 16.33 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الرئيسي الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 16.96 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط