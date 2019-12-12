شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليؤكد اختراق مستوى 1467.00، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، في طريقه لاختبار مستوى 1489.00 قبل محاولة استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجاوز المستوى المستهدف سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما كسر 1467.00 سيوقف الاحتمالية الإيجابية ويضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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