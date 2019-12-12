شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية يوم أمس ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.3155، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.3015.
وبالتالي، سيبقى الضغط السلبي مرجحاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3295 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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