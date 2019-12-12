الاقتصاد

الدولار مقابل الين ينخفض من جديد – تحليل - 12-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للانخفاض بعد أن شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيدة أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، ليبدأ باختبار مستوى 108.40 من جديد، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 107.45.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 109.33 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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