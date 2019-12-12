شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليتجاوز حاجز 1.3200 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 1.3380 بشكل رئيسي. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3055. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3320 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.