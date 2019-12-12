شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي مساء يوم أمس ليخترق مستوى 1.1108 ويستقر فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع من جديد، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.1180 كمحطة رئيسية أولى، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول لتصل إلى 1.1280 ثم 1.1418.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.1108، مع ضرورة الانتباه إلى أن الزوج قد يشهد تداولات مختلطة اليوم وقت صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوروبي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد