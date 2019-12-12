شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم بالقرب من الأعلى له في خمسة أسابيع مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير تجميد الإنتاج في جنوب أفريقيا أكبر منتج ومصدر للبلاتينيوم عالمياً وثاني أكبر مورد للمعادن في العالم مع أزمة التيار الكهربائي هناك من جراء الفيضانات المفاجئة التي تسببت في توتير مصانع الفحم لشركة الطاقة الحكومية الجنوب أفريقية "إسكوم".

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.05% لتتداول حالياً عند 940.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 939.96$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.05 مقارنة بالافتتاحية عند 97.08.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس أعرب السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي أن بلاده لن تقوم بتفعيل تعريفات جمركية الإضافة 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول الأحد القادم، بينما نوه المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أنه ليس لديه أي معلومات تتعلق بعدم فرض تلك التعريفات المقرر تطبيقها في 15 من كانون الأول/ديسمبر، موضحاً أنه ليس هناك ما يجعلها لا تفعل.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع أسعار البلاتينيوم بالأمس بقرابة اثنان بالمائة عقب ارتفاعها الثلاثاء الماضي بأكثر من ثلاثة بالمائة جاء مدعوماً بتجميد مناجم البلاتينيوم عملياتها في جنوب أفريقيا في ظلال أزمة التيار الكهربائي القائمة هناك والتي قد تمتد لنحو أسبوع، وبالأخص عقب استدعاء المنتجين في جنوب أفريقيا بما فيهم شركة سيباني جولد والتي تعد أكبر شركة تعدين في العالم للبلاتينيوم لعمالهم من المناجم القامة تحت الأرض هناك.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.