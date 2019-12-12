شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصرى الإماراتى" يتوقع ضخ 5 مليار دولار بمشروعات مختلفة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى ، أن المجلس يسعى بكافة السبل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين ، مما يساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات.

أضاف السادات لـ"الخليج 365"، أن دور المجلس لا يقتصر فقط على جذب الاستثمار، والحرص على مصالح المستثمرين فى البلدين، لكنه يمتد لمتابعة العقبات التى تواجه المشروعات خاصة فى مصر.

وأشار إلى أن الاستثمارات الاماراتية تنمو فى مصر بشكل كبير خلال الأربع سنوات الأخيرة فى العديد من المجالات التكنولوجية والزراعية والصناعية، موضحا أن أرقام الاستثمارات تشير لتخطيها حاجز ال15 مليار دولار.

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وتوقع ضخ نحو 5 مليارات دولار فى العديد من المشروعات الفترة المقبلة ولا سيما أن ما شهده الاقتصاد المصرى من تحسن، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوق فى دول المنطقة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار.