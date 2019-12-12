شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 67.30 نقطة، ليستقر المؤشر من جديد اعلى مستوى المقاومة 8084.89، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا وطيلة استقرار تداولات المؤشر القادمة أعلى مستوى 8084.89 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8316.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,316.25.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 139
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 45
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عدد أسهم الشركات الثابتة 11
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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