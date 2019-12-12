شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية، ويأتي ذلك عقب بقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي في أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام.

وفي نفس السياق، أوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة المرجعيرة قصيرة الآجل خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية 11-12 كانون الأول/ديسمبر، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني من عام 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى 10%، الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد عمليات الربيو هي عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط وتزويدها بالسيولة اللازمة.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البرلمانية البريطانية والتي قد تنعكس على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وبالأخص مع عدم توصل الطرفين لاتفاق أولي وسط قرب تفعيل الولايات المتحدة لتعريفات جمركية إضافة 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول الأحد القادم، مع العلم أن السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي نوه بالأمس إلي أنه لن يتم تطبيق تلك التعريفات الإضافية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.05% ليربح 0.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,715.87، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.22% ليربح هو الأخر 51.21 نقطة ويصل إلى المستوى 23,443.07.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.05% ليخسر 1.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,900.96، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 1.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,923.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.27% ليربح 337.67 نقطة ويصل إلى المستوى 26,983.10، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.34% ليربح 28.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,133.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.09% ليربح 10.32 نقطة ويصل إلى المستوى 11,302.28، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.64% ليخسر 43.53 نقطة ويصل إلى المستوى 6,709.10.