شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جدوى ريت (4342) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.55% بما يعادل 0.26 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.80، طيلة ثبات الدعم 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 10.80.
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